Nem engedték be a Parno Graszt tagjait egy budapesti diszkóba

Az Index számol be arról, hogy szombaton nem engedték be a Parno Graszt hat tagját a Nyugatinál lévő Remix diszkóba. A cikk szerint a szabolcsi banda tagjai próbáltak utánajárni, hogy miért nem mehetnek be, de csak annyit mondtak nekik a kidobók, hogy a bejárat felett kamerarendszer van, és nekik rádión szóltak le, hogy ne engedjék be őket.

A Magyarországon és nemzetközi szinten is elismert, az Eurovízió hazai válogatóján is elindult Parno Graszt zenei menedzsere szerint nagyon valószínű, hogy azért nem engedték be őket, mert roma származásúak.