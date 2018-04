Furcsa titkokat tudott meg Ördög Nóra a férjéről

Ördög Nóra vezetésével indul a Vigyázat, szülővel vagyok, ahol hírességek és szüleik szerepelnek – ilyen helyzetben pedig előkerülhetnek olyan sztorik, amelyeket nem feltétlenül akartak megosztani a nyilvánossággal.

A Vasárnapi Blikknek nyilatkozó Ördög Nóra most arról beszélt, hogy férjéről, a fotós Nánási Pálról is kiderültek titkok. Az talán kevésbé izgalmas, hogy Nánási egy iskolai darabban egy halat alakított, de az is kiderült a férfiről, hogy volt idő, amikor egy ikerpár mindkét tagját szédítette. Igaz, ez óvodáskorában történt.

Ezzel szemben Ördög Nóra leginkább egy, az öccsével közösen betört ajtóüveget említett, mint sötét folt a múltjából. Az interjúban, arra a kérdésre, hogy változott-e az évek során, a műsorvezető ezt mondta: