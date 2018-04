Janza Kata a színpadon könnyezett – volt kedvese a nézőtérről figyelte

Különleges eseményre került sor az Operettszínház Kálmán Imre Teátrumában. A színház dolgozói a 80 éves Felföldi Anikót köszöntötték az Amerikai komédia előadása után. A köszöntőbeszédet Janza Kata mondta, aki könnyeivel küszködött a meghatottságtól. Az elmúlt évek, sőt évtizedek alatt többször alakította a színházban Felföldi lányát, és sok vidám történetet őriz a színésznőről, most mégis gombóccal a torkában beszélt.

Nézzétek meg Janza Kata beszédét – lentebb a videó!

A köszöntéseket és a beszédeket a nézőtérről hallgatta Pesák Ádám, aki néhány héttel ezelőtt még Kata párja volt. A színésznő a Facebookon jelentette be a szakításukat néhány hete, azóta pedig a BEST magazinból derültek ki részletek a kapcsolatukról. Nem lehet egyszerű a helyzetük. A jelenlévők szerint kerülték egymást az este során is.