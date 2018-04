ByeAlex markáns szöveggel reagált a kritikákra

Tegnap kiderült az idei X-Faktor negyedik zsűritagjának személye és egyben az is, hogy nem lesz változás a mentorok között. Puskás Peti, Gáspár Laci, ByeAlex és Radics Gigi döntenek majd a versenyzők sorsáról.

A rajongók mindezt vegyesen fogadták, hiszen régebben úgy volt, hogy idén egy vagy több mentor is távozik és változások várhatóak. A kommentekben sokan hangot adtak a véleményüknek.

Így tett ByeAlex is az egyik instagram képe alatt, amin éppen egy dodzsemben látható a mentortársaival.

“A régi mentorok jobbak voltak…” ezt hallgatjuk évek óta… azt nemtom… de most már a régi mentorok is mi vagyunk! Azt hiszem, idén is lesz miről beszélni, mi meg álljuk a sarat!2018 is a mienk lesz, mint ahogy az előző 2 év is a mienk volt! Hajrá faktor, hajrá rtl!” – írta.