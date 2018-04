Hajdú Péternek el kell fogadnia, hogy Puzsér szerint egy pszichopata

Mint ismert, Hajdú Péter korábban azért indított peres eljárásokat Puzsér Róbert ellen, mert az kritikus egy közösségi portálon „pszichopatának” nevezte őt, majd a közéleti tevékenységét érintő kritikák miatt a Hajdú által indított peres eljárásokat Puzsér „egy média­pszichopata jogi terrorjának” titulálta.

Hajdú Péter ügye az Alkotmánybíróságig jutott, azzal a panasszal, hogy a bíróságok tévesen minősítették őt olyan közszereplőnek, akinek fokozottabb a tűrési kötelezettsége, hiszen ő nem politikus és nem gyakorol közhatalmat. A testület friss határozatában pontosította a közszereplői minőség megállapításának szempontrendszerét a két médiaszereplő nyilvánosság előtt zajló vitájában. Kimondták, hogy a sérelmezett közlések véleménynyilvánításnak minősülnek, és nem alapoznak meg személyiségi jogsértést, különös tekintettel arra, hogy a véleménynyilvánítás körében a közszereplők tűrési kötelezettsége tágabb.

Puzsér Róbert elégedett, úgy érzi, ezzel a döntéssel, végleg megnyerte a Hajdú Péter elleni persorozatot. Hajdú viszont azt állította a Borsnak, nem is tudott arról, hogy ügyvédje továbbvitte ezt az ügyet az Alkotmánybíróságig, ugyanakkor a végső döntés aggasztja. “Azt gondolom, nincs nagy relevanciája ennek a döntésnek az én életemben, de szerintem megálljt kellene bizonyos dolgoknak parancsolni. Vagy tényleg ebbe az irányba megyünk, hogy mindenkit pszichopatának lehet nevezni, aki a médiában szerepel? Ezek szerint én is nevezhetném Puzsér Robit pszichopatának, de nem teszem. Az emberi méltóság védelmére sokkal jobban oda kellene figyelni, és nem tesz jót a közbeszédnek, ha az Alkotmánybíróság által is legitimálva vannak ezek a sértő kifejezések, és nyilván túlélni, de ez nem jó irány” – mondta.