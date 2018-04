Együtt bulizott Beyonce és király Linda – videó

“Los Angelesben könnyű hírességekkel összefutni” – mondják, azt nem tudjuk, hogy ez mennyire igaz az utcán sétáló emberekre, mindenesetre Király Linda Peter Dundas üzletnyitójának vendége volt az Angyalok városában és olyan világsztárokkal bulizott együtt, mint Beyonce és Kelly Rowland.

Király Linda minderről közzé is tett egy videót az Instagramján, többek között #Beyonce in the house, #uristen, #omg hastagekkel, amit meg is értünk.