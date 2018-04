Kanye West indul az elnökválasztáson?

Kanye West egyszer már beszélt arról, hogy elindulna a 2020-as amerikai elnökválasztáson. A rapper most viszont más dátumot jelölt meg. Már ha az elnöki ambícióiról szól az a rejtélyes Twitter-poszt, amelyet közzétett.

Kim Kardashian férje minden kommentár nélkül egy 2024-es számot írt a posztban, többen pedig ebből arra következtetnek, hogy Kanye West indulna az elnöki posztért.

2024 — KANYE WEST (@kanyewest) April 25, 2018

Erre utalhat az is, hogy a rapper posztolt egy fotót is magáról, amely akár kampányposzternek is elment volna, de ezt gyorsan törölte.

Deleted tweet from Kanye 🤔 pic.twitter.com/iuCKvcRABt — Hazen (@Stephaniehazen) April 23, 2018

(via 24.hu)