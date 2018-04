Ganxsta Zolee imádja Nagy Ervint, de jól megveri

Nagy Ervinek jóból és rosszból is kijut A Tanár forgatásán. Legutóbb Farkasházi Rékával szerepelt forró jelenetben, most azonban jól ellátták a baját, méghozzá nem más, mint Ganxsta Zolee.

Imádtam az egész forgatást, igazi dili volt – magyarázta lelkesen a Blikknek Zolee, aki már a Valami Amerika 3. részében is együtt forgatott Naggyal. – Mondhatom, igazán jóban lettünk! Imádom a palit, de legutóbb nem sikerült összetűzésbe kerülni, pedig volt pár remek bunyólehetőség. Most azonban maradéktalanul megkapta a magáét, persze, csak a sorozatban! A lényeg: az egyik lurkó nem akar fizetni, a tanár bácsi pedig beleszól abba, amibe nem kellene, úgyhogy kap egy gyomrost, meg egyet a fejébe is – foglalta össze röviden a rapper.