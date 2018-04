Óvadék ellenében szabadon engedték a színésznőt, akinek a szektájában szexrabszolgákat neveltek

Szabadlábon védekezhet Allison Mack, a Smallville című sorozatból ismert színésznő, miután kifizették érte az 5 millió dolláros, mintegy 1,2 milliárd forintnyi óvadékot – írja a 24.hu.

A színésznőt azzal vádolják, hogy Keith Raniere nevű társával éveken át olyan titkos szektát működtetett, amelyben nőket bántalmaztak, szexre kényszerítettek, testi és lelki megaláztatásoknak tették ki őket.

Ráadásul a szekta egy olyan önsegítő szervezeten belül működött, amely nők számára kínált életvezetési és önbizalomnövelő tréningeket. A szekta áldozatai is ebből a körből kerültek ki.

Allison Mack Released from Jail Into Her Parents' Custody — But Will Remain Under House Arrest #QAnon#AllisonMack https://t.co/ISwmc0TTmp