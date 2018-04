Vége van Kárpáti Rebekáék szerelmének

Kárpáti Rebeka nyolc hónap után szakított kedvesével, Völgyi Dániel focistával. A szépségkirálynő már el is tüntette közösségi oldaláról az NB ­II-es ETO FC Győr játékosával közös, szerelmes fotóit, egyértelmű téve, hogy ennek a kapcsolatnak vége.

Igen, egy ideje már nem vagyunk együtt, de be kell vallanom, még mindig nehéz erről érzelmek nélkül beszélni, azok ugyanis még mindig jelen vannak” vallotta be a Nagy Duett online riportere a Blikknek, de a szakítás okát nem részletezte. “Oka volt, de nem szeretném elárulni, hogy mi. Még azt sem zárom ki, hogy egyszer újra lesz valami közöttünk, ha valami olyan dolog történik, például egy csoda. De most nem látok esélyt arra, hogy a közeljövőben újra egy pár legyünk” – mondta Kárpáti Rebeka.