Meghalt az Austin Powers-filmek sztárja

49 éves korában elhunyt Verne Troyer, az Austin Powers-filmek Kicsiénjét játszó törpeszínész.

A mindössze 81 cm magas Verne Troyer évek óta depresszióval és alkoholizmussal küzdött, április elején alkoholmérgezés gyanújával került kórházba.

A törpeszínészt az Austin Powers-filmek mellett a Harry Potter, a Grincs és a Men in Black–Sötét Zsaruk szereplőjeként is láthatta a közönség. Korábban valóságshow-kban és pornófilmekben kereste a népszerűséget, de dolgozott kaszkadőrként is.

(via)