Kiakadt a bunkóméter! – Szerinted is görény volt Pumped Gabo?

A múlt heti A Nagy Duett adásban Pumped Gabo furcsa kijelentést tett partnerére: „Egyébként szeretném a Marcellinát kiemelni, hogy így 65 évesen csodálatosan, lenyűgözően, szemet kápráztatóan itt van a színpadon és még mindig nyomja” – mondta a fiú, ezt pedig Claudia görénységnek titulálta.

Annyi biztos, Marcellina is nagyot nyelt, amikor partnere kimondta az életkorát, de ez valóban akkora bunkóság volt a fiú részéről?

Egy biztos, ennek a közjátéknak is szerepe lehet a folytatásban, a múlt héten ugyan nem esett ki senki, és ezek a mondatok is akkor hangzottak el, amikor a nézői szavazás már véget ért, mégsem vetettek túl jó fényt a párosra. Kíváncsian várjuk, tudnak-e szépíteni, addig is idézzük fel első produkciójukat!