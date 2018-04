Külföldön szülhet Luxus Vivien?

A Feleségek luxuskivitelben Vasvári Vivienje, vagyis “Luxus Vivi” várhatóan április végén fogja megszülni kisfiát. Mivel azonban második gyerekről van szó, lehet, hogy a baba valamivel korábban érkezik. A szülésig tehát legfeljebb 1-2 hét van hátra.

A Bors azonban most megtudta, hogy Vivien nincs is Magyarországon, így az is lehet, hogy külföldön szeretne szülni. A kismama egy héttel ezelőtt még Miamiban nyaralt, de a lap úgy tudja, most már nem a tengerentúlon van. Azt azonban a híresség menedzsmentje is megerősítette, hogy Vivi még mindig külföldön tartózkodik, ami azért is érdekes, mert egy midenórás kismamának nagyon megterhelő tud lenni az utazás, repülni ilyenkor a legtöbb légitársaság már nem is engedi őket.