Majoros Hajni bombaformában várja a nyarat

Majoros Hajninál egy évvel ezelőtt nyitott hasfalat diagnosztizáltak. Ez legjobban a szülés után jött ki, sokszor szúrt a háta és a jobb oldala. „Ha megittam egy pohár vizet, máris felfújódtam, és alig tudtam emelni. Borzasztó volt, sokszor úgy néztem ki, mint egy három hónapos terhes. Muszáj volt tenni valamit…” – mondta Majoros Hajni a Story magazinnak, és azt is elárulta, hogy az operáció utáni hetek borzalmasak voltak, hiszen alig tudott emelni és a gyerekekkel foglalkozni, de Majka sokat segített neki. Most már nagyon jó formában van, a gyógytorna után is folytatta az edzéseket, aminek meg is látszik az eredménye.

„Örülök, hogy rászántam magam az operációra, most már újra szeretek tükörbe nézni. Jó érzés, hogy a testem újra a régi. Persze én is szültem két gyereket, ezen nem lehet változtatni, de szerintem kemény edzéssel újra formába lendülhetek. Ha pedig Petivel rászánjuk magunkat egy újabb babára, remélem, megúszom az újabb műtétet” – mondta Dundika a lapnak.