Mádai Vivien: „Borzasztó nehéz időszak volt”

Mádai Vivien nehéz időszakon ment keresztül, miután életet adott a kisfiának. Sokáig úgy tartotta Vivi, hogy nem szeretne több gyereket, de ez mára megváltozott. A műsorvezetőt a férje és az édesanyja segítette át a nehéz időszakon. Most utóbbiról mesélt.

„Amikor megszületett a kisfiam, az egy borzasztó nehéz időszak volt számomra, de ő természetesen akkor is ott állt mellettem” – osztotta meg Mádai Vivien. – A mai napig szoros a kapcsolatunk, amit leginkább a humor és a nevetés jellemez. Ugyanakkor nagyon makacs ember vagyok, és persze ez így van akkor is, ha valamiben nem egyezik a véleményünk. De szerencsére anyukámnak óriási türelme van, és végül én is mindig belátom, ha igaza van, hiszen egy anyukának mindig igaza van.”