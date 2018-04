Egy lány elhívta a szalagavatóra a Sziklát, a híresség óriási meglepetéssel válaszolt – videó

Katie Kelzenberg, egy minnesotai gimnázium tanulója gondolt egy nagyot, és videoüzenetben kérte fel Dwayne “A Szikla” Johnsont, hogy kísérje el a szalagavató bálba. A 18 éves lány azzal érvelt, hogy ő a hollywoodi sztár legnagyobb rajongója – még halloweenkor is a Sziklának öltözött.

Katie Dwayne Johnson hivatalos Twitter-oldalára címezte a fenti videót, az üzenet pedig célba is ért, ráadásul a híresség volt olyan jó fej, hogy válaszoljon is neki. De nem ám egy Twitter-videón keresztül: a Szikla inkább felvett egy hangüzenetet, és lejátszatta azt az iskola hangosbemondóján keresztül. A jelek szerint voltak olyan beavatottak is, akik tudtak a meglepetésről, a lányt ugyanis okostelefonnal filmezték, amikor bejátszották az üzenetet.

A Szikla azzal kezdte, hogy nagyon köszöni a meghívást, de sajnos filmforgatás miatt nem tud elmenni a szalagavatóra. A lány videója azonban annyira megtetszett neki, hogy úgy döntött, muszáj valamivel meglepnie őt. Végül kibérelt egy 232 fős mozitermet, hogy Katie barátaival, családjával és osztálytársaival közösen megnézhesse a színész legújabb filmjét. Természetesen mindannyiuk fogyasztását is a színész állja a moziban.

Az iskolai akcióval egy időben a Szikla az Instagramon is elküldött egy videót a lánynak, biztos, ami biztos alapon:

Az egykori pankrátor egyébként nem először reagál fiatal rajongói üzenetére: kevesebb mint két héttel ezelőtt egy miskolci diákigazgató-választásába segített be, méghozzá magyarul.

