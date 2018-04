Döbbenet: fél fülére alig hall Gönczi Gábor

Gönczi Gábor jelenleg a Nagy Duettben versenyez, és valószínúleg senki nem gondolná a híradós-énekesről, hogy kisgyerekkora óta probléma van a hallásával, pedig ez a helyet. “Elég volt egy hatalmas csobbanás az úszásoktatáson a medencébe, máris fájó füllel szálltam ki. Állandóan begyulladt, többször felszúrták, később a dobhártyámmal is bajok voltak” – meséli Gönczi, hogy kezdődött kálváriája.

“Végül felajánlottak egy műtétet, amely során megszabadítottak minden olyan dologtól a fülemben, amely gondot okozott, de ennek az lett az ára, hogy a hallásom 30 százalékosra csökkent” – vallotta be a híradós. Gönczi Gábort tizenöt évesen műtötték meg.

A tévés a Blikknek azt is elmondta, milyen trükköket alkalmaz, hogy megkönnyítse mindennapi életét hallókészülék nélkül. “Amikor a Smile együttessel fellépünk, úgy helyezkedem, hogy a kontroll-ládát jobb oldalról halljam, fülmonitor is csak a jobb fülemben van, de telefonálni is csak azzal a fülemmel tudok, a másikkal ugyanis nem hallom a készüléket. Sőt, ha nem akarok valakit hallani, a bal oldalamra ültetem, ha pedig csendben szeretnék aludni, elég, ha a jobb oldalamra fekszem” – viccelődött Gönczi, aki idén veszi el szerelmét, Ildikót.