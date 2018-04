A hercegi pár is gyászolja Aviciit

Pénteken délután érkezett a hír, hogy holtan találták Omán fővárosában a 28 éves, világhírű lemezlovast, az Avicii művésznéven dolgozó Tim Berglinget. A svéd DJ producere megerősítette a hírt. Ma pedig már azt is tudjuk, hogy Avicii nyaralni érkezett Ománba, ahol a tervezettnél 8 nappal több időt töltött.

Avicii két éve vonult vissza, mivel súlyos alkoholfüggősége miatt komoly egészségügyi problémák jelentkeztek nála, többek között eltávolították a vakbelét és az epehólyagját is. Az utolsó, róla készült képeken már nagyon sovány volt, lábai olyan vékonyak voltak, mint egy 10-12 éves gyermeké.

Nemcsak a zenészvilág gyászolja Aviciit, hanem a svéd királyi család is. Károly Fülöp herceg és felesége, Zsófia hercegné nagy rajongói a DJ-nek, még az utolsó svédországi koncertjén is ott voltak, és önfeledten csápoltak a lemezlovasnak. Amit ennél is kevesebben tudnak, hogy Avicii zenélt a herceg és a hercegné esküvője utáni fogadáson 2015-ben.

Íme egy videó arról, hogyan partizott Károly Fülöp és Zsófia az esküvőjén Avicii zenéjére.