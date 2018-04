Letartóztatták Jolly-t az osztrák fővárosban

A Nagy Duett volt versenyzője és a No roxa áj-ból ismert Jolly nem kis galibába keveredett Bécsben. A mulatós zenész videoklipet forgatott az osztrák fővárosban, ám ehhez nem volt engedélyük, de ez még csak a kisebbik baj lett volna. A stáb színes füstbombákat puffogtatott, amiknek a használatát a sógorok elég komolyan szabályozzák, mint Jolly első kézből megtapasztalta.

“Egy híd alatti részt választottunk, mert az illett legjobban a zene témájához. Már nagyban dolgoztunk, amikor megjelent a forgatáson két osztrák rendőr. Nagyon megijedtem. Mivel nem tudok németül egy stábtag kommunikált velük. Az engedélyünket kérték a filmezéshez, de nekünk nem volt olyanunk” – kezdte a mulatós zenész a Borsnak.

“Erre még rájött az is, hogy tiltott pirotechnikai eszköznek minősül a színes füstbomba. Azonnal elkobozták a dolgainkat, megbilincseltek és bevittek a rendőrkapitányságra, ahol 4 órán keresztül benntartottak minket. Végül elengedek, de most várom a bírságot, ami akár félmillió forint is lehet” – kesergett a zenész. Jollynak egyébként a No roxa áj miatt is pénzbírságot kellett fizetnie, mert sajátjaként adta el egy másik zeneszerző dalát.