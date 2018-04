Caramel felesége kiakadt: „A lelkem nem bír el több mocskot”

Sokkoló hírt közölt kedden Caramel felesége, Szilágyi Szilvi: kislányuk, Szofi leukémiás. A hír mindenkit letaglózott, rengetegen írtak a családnak, hogy bíznak a gyógyulásban. Caramel kislányáról egy hosszú betegség után derült ki, hogy daganatos, de azt is tudni, hogy ebben a korban jó eséllyel legyőzi a kórt Szofi. Szilágyi Szilvi többször is posztolt a lányáról, hogy erőt adjon azoknak, akik hasonló betegséggel küzdenek. Úgy látszik, valakinek ez sem szent – több negatív kommentet is kapott, és már nem bírta tovább.

„Jólesett a sok erő és szeretet, amit tőletek kaptunk az elmúlt pár napban, de egy-két ember undorító like vadásznak tart, amiért Szofiról posztoltam, amióta kiderült a betegségünk. Az én lelkem nem bír el több mocskot és gonoszságot, ezért most felfüggesztem a profilomat. CSAK ERŐT AKARTAM ADNI MÁSOKNAK ÉS GYŰJTENI. Úgy tűnik, ez a mai világban nem lehetséges” – írta az utolsó Instagram-posztjában Caramel felesége.