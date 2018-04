Az Irigy Hónaljmirigyet is feldolgozta a Metallica

Óriásit szólt a Metallica néhány héttel ezelőtti, budapesti koncertje. A zenekar tagjai már napokkal a fellépés előtt Magyarországra látogattak – a próbák mellett adományoztak is, méghozzá a Gyermekétkeztetési Alapítványnak. A koncert csúcspontja pedig egyértelműen az volt, amikor elénekelték a Tankcsapda örökzöld slágerét, amit Lukács Laci meg is könnyezett. Úgy látszik, a Metallica tagjai kedvet kaptak a magyar zenékhez…

Az IHM nótája épp olyan jól hangzik a Metallicától, mint a mirigyes fiúktól, így ki tudja, innen talán már csak néhány lépés a nemzetközi hírnév… „Tavaly, mikor Dániában voltam összefutottam az autómosóban James Hetfielddel, aki egyből felismert. Említette, hogy Magyarországra jönnek és a segítségemet kérte, hogy rajtunk kívül milyen menő magyar bandákat tudnék még ajánlani” – kezdte Sipos Peti. „Így került szóba a Tankcsapda és Kis Grófo is. Azt tanácsoltam nekik, bármelyiket játszák is, mindegyik óriási siker lesz. A beszélgetést közben már el is felejtettem, és magam is meglepődtem, amikor néhány napja rátaláltam a neten erre a felvételre, amelyen a mi Numerakirály című dalunkat éneklik. A mai napig furcsállom a dolgot, és az is lehet, hogy nem is ők csinálták…” – tette hozzá sejtelmesen az énekes.