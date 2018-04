A 68 éves Richard Gere harmadszor is megnősült

Mielőtt megnéznénk, hogy mit is lehet tudni a titokzatos frigyről, vessünk egy pillantást Richard Gere korábbi házasságaira!

A szupermodell Cindy Crawford 1991 és 1995 között volt a színész felesége.

Második felesége Carey Lowell modell-színésznő, aki 2000-ben életet adott fiuknak, Homer James Jigme Gere-nek. Tőle 2013-ban vált el a Richard Gere.

Most a spanyol Hola! magazin szerdán arról számolt be, hogy Richard Gere és 35 éves szerelme, Alejandra Silva egy hete a legnagyobb titokban összeházasodtak. A családok és a barátok számára tartanak egy formális fogadást is május 6-án. Richard Gere és Silva 2015-ben árulták el a nyilvánosságnak, hogy egy párt alkotnak, ugyanakkor már 2014 óta randizgattak. Alejanda Silva spanyol üzletasszony és aktivista. Neki sem ez az első házassága, és ahogyan a színésznek, úgy neki is egy fia van.