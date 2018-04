Meglopták a Viszkis rablót

A nézők szétszedik az Ambrus Attila életéről szóló filmet. Közel fél évvel a bemutató után is hatalmas érdeklődés övezi, még a budapesti mozikban is el lehet kapni. A napokban dobták piacra DVD-n is Antal Nimród alkotását, és annak rendje és módja szerint a kalózmásolat azonnal terjedni kezdett az interneten. A Bors szerint milliós kárt lesz kénytelen elkönyvelni a forgalmazó cég.

Ambrus Attilát azonban nem hatja meg, hogy ellopták a filmjét. “Ilyen világot élünk. Azt gondolom, hogy ez is a film nézőszámát erősíti. Pont tegnap tudtam meg, hogy már meghaladtuk a 380 ezres nézettséget. Ez már mérvadó” – nyilatkozta az egykori Viszkis rabló.