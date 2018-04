Demcsák Zsuzsa tökéletes testétől tátva marad a szád

Mióta távozott az ATV-től, Demcsák Zsuzsa jóval több időt fordít magára, és ez meg is látszik rajta. Néhány hete arról írtunk, hogy egy személyi edző segítségével mindennap edz, és bomba formába hozta magát. Mesélt arról is, hogy kész visszamenni dolgozni, az új terveiről pedig egy-két hónapon belül számol majd be.

Nos, úgy tűnik, arra, hogy Demcsák Zsuzsa új tervei kiderüljenek, még egy kicsit várnunk kell. A műsorvezető ugyanis most elutazott: kiszabadult az unalmas hétköznapokból, és Dubajban lazít. A pihenésről és a gyönyörű helyről, ahol nyaral, a Facebook-oldalán osztott meg képet, íme: