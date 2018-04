Ők az idei díjazottak a Man of the Year gálán

Tegnap este, a budapesti Anker’t-ban volt a Playboy Man of the Year 2018-as díjátadója. A magazin idén is öt plusz egy kategóriában indított szavazást, a jelöltekre pedig csakúgy, mint eddig, ezúttal is a közönség adhatta le voksát.

Döntésük alapján az év előadóművészének járó díjat Scherer Péter színművész vihette haza, míg az év alkotójaként Nánási Pál fotóst díjazták. Idén ismét szavazhattak az év YouTubere kategóriában is, az első helyen Nessaj végzett, aki 2 év leforgása alatt egy több mint 350.000 fős közösséget hozott létre két csatornáján.

Az év legmeghatározóbb sportembere a világbajnok vízilabdázó, Vámos Márton lett, az év berobbanójának járó díjat pedig a fiatal énekes, Horváth Tamás vehette át. A Playboy 2018-ban is tisztelgett a hölgyek előtt, a múzsa kategóriában Mádai Vivien bizonyult a leginspirálóbbnak.

Íme az ötödik Playboy Man of the Year díjazottjai:

A nagyszabású gála háziasszonya Molnár Andi, házigazdája pedig Bus István, a Playboy főszerkesztője volt. A győztesek mellett pedig többek között Ördög Nóra, Pásztor Anna, Tóth Gabi, Krausz Gábor, Borbély Alexandra, Nagy Ervin, Thuróczy Szabolcs, Fenyvesi Zoli, Nyári Dia, Nagy Alexa, Kozma Dominik, Szalay Bence és Pribelszki Norbi is az Anker’tben bulizott.

Krausz Gábor és Tóth Gabi először jelentek meg nyilvános eseményen ketten együtt.

De ott volt Borbély Alexandra és Nagy Ervin is, akik hajnalig maradtak az Anker’tben.

Ördög Nóra nagyon büszke volt a férjére, Nánási Pálra.