Molnár Andi szexi ruhája a show része volt

Molnár Andi volt a Playboy Man of the Year díjátadó műsorvezetője, de szerette vola meglepni a közönséget. Végül a magazin főszerekesztőjét, Bus Istvánt a színpadon táncolta körbe, nem is akárhogyan! Bus egy Hefner köntösben állt és táncolt, miközben Andi körülrajongta.

„István nagyon jó táncpartner volt. Bár előtte szabadkozott kicsit, hogyan fogja elsajátítani a koreográfiát, de semmi oka nem volt az aggodalomra. Lelkes volt, szívvel csinálta, és szerintem meg is lett az eredménye. Felszabadultan és kiváló hangulatban tettük meg a közös a lépéseket. Mindenkinek ilyen táncpartnert kívánok” –mondta Andi, aki külön örült, hogy a gála alatt annyira jól sikerült az előadásuk, hogy a végén Bus István szerette volna megismételte a koreográfiát.

Rengetegen dicsérték Molnár Andi ruháját, ami rafináltan szexi volt, de igazából ez is csak a show része volt. Szerencsére, jól érezte magát benne.

„A ruhánál fontos szempont volt, hogy kényelmesen és biztonságosan tudjam benne a tánclépéseket is kivitelezni, emellett pedig alkalomhoz illő legyen. A fekete mindig jó választás, de ez önmagában nem lett volna elég, szerettem volna egy kis dögösséget is belevinni. Ezért és a tánc miatt is vállaltam be a hosszan sliccelt fazont, ami kicsit a táncos ruhákra is hajaz. Egy kis tüllréteg tette alkalmibbá ezt a ruhát. Businak nem kellett ennyi szempontnak megfelelnie, ő csak a Hefner-köntöst vette az öltönyére, amitől már a koreográfia elején megszabadítottam. Ez is a show része volt.”