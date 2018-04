Ismerd meg a két új luxusfeleséget!

Nemrég kiderült, hogy április 9-én startol a Feleségek luxuskivitelben második évada. Az eddig megszokott feleségek mellett két új szereplővel bővül a csapat: Yvonne Dederick már felbukkant az előző évadban is, de most főszereplővé válik, illetve Polgár Tünde is bekapcsolódik. Az első szériában megismert Farkas Rita most már csak epizódszereplő lesz. Az alábbi két videóból kicsit jobban is megismerheted az új feleségeket.

Yvonne Dederick igazi modern feleség: üzletasszony, cégtulajdonos, emellett pedig több cégben is vannak befektetései. Határozott személyiség, akinek legfontosabb a családja: amerikai ügyvéd férje és három gyermeke. Yvonne körül állandóan zajlik az élet; zongorázik, salsát tanul, és az utóbbi egy évben a fitnesz is a mindennapjai részévé vált.

Polgár Tünde 46 éves háziasszony, feleség és családanya, férje a Polgár Galéria és Aukciósház tulajdonosa. Hosszú ideig a családi galériában dolgozott, kiállításokat szervezett. Az elmúlt 10 évben Florida és Magyarország között ingázott, a budapesti házuk 400 négyzetméteres, klasszikus, de modern stílusban berendezett, emellett Tihanyban is van egy házuk. Tünde a környezetvédelem és a jótékonyság elkötelezett híve.

Kíváncsiak vagyunk, a bemutatkozó videók alapján melyikük a szimpatikusabb számodra.