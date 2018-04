Elképesztően nézett ki Mádai Vivien a Playboy díjátadón

Én tényleg nem is tudom, hogy mit mondjak... egyszerűen nem hiszem el! ☺️🙏❤️ Szívből köszönöm nektek, hihetetlenül boldog vagyok! ☺️ Szavak nincsenek 🙏 #lamomepower @lamome_hu @redlemonmedia 🙏 és mindenkinek, aki szavazott! ❤️ ruha/styling/mua: @treasurebudapest @maisonmarquise @zsolt_ordasi @koczianzs ❤️@playboyhungary-nek pedig a megtisztelő jelölést! ✨gratulálok mindenkinek!✨☺️ #playboymanoftheyear

A post shared by v i v i e n m á d a i (@vivienmadai) on Apr 5, 2018 at 3:02pm PDT