Bevallotta, miért szakított Aurelioval Nádai Anikó

Amilyen váratlanul jött össze Aurelio és Nádai Anikó, olyan hirtelen érkezett a szakítás híre pár nappal ezelőtt. A fiatalok nem haragban váltak el, állítólag barátok maradnak, de Anikó már új kapcsolatok felé kacsingat, árulta el a Fókusznak.

A műsorvezető azt is elmondta, nehéz volt életben tartani egy olyan kapcsolatot, amit annyi kritika ért kívülről. “Senki nem akart hinni a kapcsolatunkban, és valahol azt éreztem egy idő után, hogy már a világnak is bizonyítani akarjuk, hogy márpedig mi majd megváltoztatjuk a dolgokat, és mi majd együtt maradunk csak azért is, de ennek így nem volt értelme” – fogalmazott Anikó.

Ráadásul Aurelio még nem volt kész megállapodni, szeretett hajnalig bulizni, Anikónak azonban már a gyermeke az első. “Abban, ami azelőtt szórakoztató volt, egy idő után már nem éreztem jól magam. Próbáltam terelgetni, anyáskodni felette, de nekem már van egy gyerekem, pont elég vele foglalkozni” – mondta a műsorvezető.

A kisfiát exével közösen nevelő Anikó egyébként rengeteget dolgozik, általában kéthetente van egy napja magára, így az ismerkedési lehetőségei meglehetősen korlátozottak.