Életveszélybe került a túlélőshow szereplője

A Discovery csatornán futó Naked and Afraid Survivalist (Csupasz túlélők) televíziós túlélőshow egyik játékosát, Gary Goldingot 12 napnyi éhezés után nagy szerencse érte. A brazíliai Jalapaóban épp vadászó férfi zöldségekre bukkant, melyeket azon nyomban összegyűjtött, majd enni kezdett. Az elképesztő ízt a hálaadáshoz hasonlította, bár valószínűleg mi is odáig lennénk még a legrosszabb gyökértől is két hét ételmegvonás után.

Golding azonban nagy árat fizetett ezért az élményért. Pillanatokon belül rosszul lett, és összeesett. Későbbi beszámolója szerint a cukor hirtelen felszabadulása a szervezetében kiváltotta a szerotonin felszabadulását, ezért csuklott össze.

Ebből az esetből is jól látszik, hogy ez a műsor kőkemény megterhelés, a szereplők valóban nem nagyon tudnak mit enni a játék során. A 21 napos kaland során a versenyzők 4,5-13 kilót is fogyhatnak.

Yahoo Lifestyle