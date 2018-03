Tolvai Reni egy legendával találkozott Amerikában

Tolvai Reni rövid időn belül már másodszor utazott Kaliforniába, ahol amellett, hogy koncertet ad a helyi magyaroknak, kiélvezi a jó időt is. Szabadidejében ugyanis meglátogatta Los Angeles egyik leghíresebb strandját, a Santa Monica Beachet.

És ezzel még nem is értek véget az énekesnő amerikai kalandjai. Tolvai Reni a munka és pihenés közben egy valódi legendával is összefutott. Randy Jackson, akivel Reni közös fotót is posztolt, Michael Jackson testvére, aki a The Jacksons tagjaként vált ismertté. Azt egyelőre nem tudni, hogy a találkozást követően együtt dolgoznak-e majd, az mindenesetre biztató, hogy Reni a közös képet „A kezdet” kísérőszöveggel tette közzé.