Nagy Ervin túl szigorú apa volt

Nagy Ervin egy interjúban elárulta a Borsnak, hogy régen szigorú apuka volt, de most már más a helyzet.

“Puhulok, régen sokkal szigorúbb és hektikusabb voltam. Hoztam egy apai mintát otthonról, és én szerettem is azt a rendszert, de aztán rá kellett jönnöm, hogy Lola kislány, és nem fiú. Sokáig voltam én a rossz rendőr otthon, aki többször szólt rá. Amióta elváltam, ez megfordult, én lettem a kenyérre kenhető. Sokkal türelmesebb vagyok, és sokkal jobban figyelek arra, hogy ha hisztis vagy rossz kedvű, annak mi az oka. Sokat változtam abban is, hogyan kezelek egy ilyen gyermeki feszültséget. Sok szülő azért lesz „rossz rendőr”, mert nincs ideje „jó rendőrnek” lenni. Az ugyanis sokkal nehezebb” – vallotta be Nagy Ervin.

A színész A Tanár című sorozat kapcsán arról is beszélt, hogy szerinte milyen a jó tanár. “Olyan, aki kreativitást tanít, nem pedig számon kér, aki nem veszi el az önbizalmat, hanem egy életre beléd égeti, hogy bármihez kezdesz, az jó lesz, ha kellően akarod. Aki épít, nem rombol, és nem akar valamilyen rendszerbe beleerőltetni, hanem egészként tekint rád, és azt is tudja, hogy vannak gyengeségeid. Aztán arra terel, amik az erősségeid, nem lerombolva a személyiséged” – mondta Nagy Ervin.