Udvarlója ellen küzd Tóth Andi A Nagy Duettben

Tegnap kiderült, hogy kik versengenek majd a 2018-as Nagy Duettben. Tóth Andi például Rippel Ferenc duettpartnereként szerepel majd, de ott lesz Szabó Ádám is, aki a balettművész Keveházi Krisztinával vág neki a versenynek.

Tóth Andinak és Szabó Ádámnak személyes oka is van arra, hogy várja a műsort. A fiatalok pár hete randizgatnak, ismerkednek egymással, így a közös műsorban való szerepléssel is több időt tölthetnek együtt.



“Mindkettőnknek a munka az első, de megvan köztünk a kémia” – mondta a Blikknek Andi, aki nevetve vallotta be, hogy örül Ádámnak a műsorban, de ugyanúgy le akarja őt győzni, mint a többieket. A harmonikás fiatalember visszafogottan nyilatkozott a kapcsolatról. “Ismerkedés van, ez a műsor egy jó lehetőség, hogy esetleg kibontakozzon valami” – fogalmazott.