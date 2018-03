Ismert arc tér vissza a Barátok köztbe

A Barátok köztbe visszatérő Deutsch Anita nyolc évig volt folyamatosan képernyőn, és az elmúlt években is feltűnt néha a sorozatban. Mától újra láthatjuk és most elárult pár érdekességet is. Például, hogy bár már nem szerepel rendszeresen a televízióban mégis sokan felismerik az utcán. “Húszévesek is megismernek, megszólítanak, akik elmesélik, hogy tíz évvel ezelőtt még gyerekként nézték a sorozatot. Elképesztő, hogy már felnőtt egy generáció, amióta fut a Barátok közt – mesélte a Blikknek Deutsch Anita, aki mindig szívesen bújik újra és újra Szilágyi Andrea bőrébe.

“Nem árulhatom el, pontosan meddig láthatnak a nézők, de Bartha Zsolt és Andrea sem változott túl sokat az évek alatt” – titokzatoskodott a színésznő.