Unikornisok, habcsók és friss arcok – Ide süss! kritika

Nem kell feltétlenül ordibáló műsorvezető és parancsra tapsoló, egyébként bambán ülő közönség ahhoz, hogy szórakoztató műsort gyártsunk. Az Ide süss! ebben a tekintetben hibátlanul hozza azt, amit a Sütimesterben már megszoktunk, vagyis kellemes, napsütötte, nyugis kastélykertben felállított sátorban sütögetnek a versenyzők. Stressz persze itt is van, de valahogy pontosan az angol minta miatt, kicsit azt érzi a néző, hogy két fokkal minőségibb műsort kap az arcába, ellentétben azzal, ha csak úgy általában bekapcsolja a tévét. Az Ide süss! műsorvezetését a rutinos – értsd mindenhol bevethető – Hajós Andrásra, és a Konyhafőnökben megismert Sass Danira bízták. Dani mellett szól, hogy

végre friss arcot látunk a képernyőn, nem túl sok, szerethető, és érezhetően szereti a kamerát,

Hajós pedig kisujjból kiráz egy ilyen műsort, mégsem érzi azt az ember, hogy nagyon unatkozik. Nekem mondjuk simán beleférne, ahogy néha nagy kanállal felzabálják a versenyzők tortáit, vagyis kicsit több poén, kicsit több lazaságot még elbír ez a formátum.

3 rövid gondolat 1. Miért van bőrkabátban nyáron/tavasszal a műsorvezető, amikor mindenki ujjatlan felsőben sütöget? 2. Bár az eredeti formátumban sincs, nekem hiányzik a ketyegő óra a képernyőről. 3. A marcipánrózsa már soha nem megy ki a divatból?

A kebabos, a plus size modell és a marketinges is befért az Ide süss! csapatba

Nemcsak a tehetségkutatóknak, hanem egy ilyen „szakácsverseny” tematikájú műsornak is sarkalatos része a casting. Tegyük a szívünkre a kezünket és mondjuk ki, hogy az elmúlt években azért ebben a magyar show-k nem voltak túl erősek. Nekem legalábbis a folyton „Igen, séf!” felkiáltással dolgozó Ilonán kívül más nem égett be a retinámba a Konyhafőnökből. A Séfek séfének pedig csak a győztesére emlékeszem. Az Ide süss! castingja mondhatni jól sikerült. A tizenkét versenyzőt nem túlságosan hosszúra elnyújtott kisfilmekben mutatják be. Van köztük nagymama jogász, bringás műsorvezető és bokszoló kemény fiú is. Színes karakternek ígérkezett a kisfilmje alapján a taxis nagymama is ő viszont hamar elvérzett, és egy adás után búcsúzott a versenytől.

A trendi marketinges behozta a vagány vegán vonalat, mert az kell, mint X-Faktorba a One Direction.

Az Ide süss! legizgalmasabb versenyzője azonban egyértelműen Diego, a kőszegi kebabos, akinek baklavájába a legszigorúbb diéta ellenére is beleharapna az ember lánya.

Your browser does not support iframes.

Diego kézzel dolgozik, a robotgépet, csak elvétve kapcsolja be, ezzel olyan vonalat hoz be műsorba, ami legtöbbször hiányzik a túlságosan steril főzőműsorokból, amikor pedig a cipőjét is ledobta a sütő előtt, végérvényesen kiderült, hogy ő fogja a hátán vinni a show-t. Két karakterbemutatás között pedig elnevetgélhet a néző azon, ahogyan a versenyzők harcolnak az éppen csak vissza nem köszönő robotgépek bekapcsolásával.

Az Ide süss! két teljesen új zsűritaggal támadt be a tévés piacot. Míg Baracskay Angéla a kedves és segítő szerepét kapta, addig Szabadfi Szabolcs, az ízek királya, a szigorúbb, kissé Paul Hollywood-os karaktert képviseli. Angélán többször lehet azt érezni, hogy zavarják a kamerák, vagy idegen neki a helyzet, annak ellenére, hogy korábban már számos tévéműsorban szerepelt. Szabolcs nyitottabb, kötetlenebb alkat, akitől több szakértői okoskodást is elviselnénk, hogy a kanapén ülve a zserbóról leeső morzsán kívül is ragadjon ránk valami.

Itt egy kimaradt rész, így egy kicsit többet kapunk a zsűriből is:

Your browser does not support iframes.

Az Ide süss! alapvetően egy friss, üde színfoltja lehet a magyar gasztroműsoroknak. A jól bevált brit recepttel, játékos zenével, szuper illusztrációkkal és cukor túladagolással. Én azért hiányolok több közeli képet a süteményekről, ahogyan azt is megnézném, hogyan verik vízgőz felett a krémet a versenyzők. Ha ez megvan, akkor minden a helyére kerül. Igényes, okos, szórakoztató.