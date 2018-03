Életmentő műtétet hajtottak végre Szíj Melindán

Mint mi is megírtuk Szíj Melinda kórházba került, most pedig már túl van az életmentő műtéten. “Szerencsére túl vagyunk a műtéten, Melindát megoperálták, és semmilyen komplikáció nem lépett fel. Óriási kő esett le a szívünkről. Most a legfőbb feladatom, hogy lessem minden kívánságát, és segítsek neki abban, hogy minél előbb felépüljön. Nyár végén szeretne visszatérni a szeretett közönségéhez, de ahhoz most nyugalomra van szüksége” – mondta a Blikknek az énekesnő férje, Szekér Attila, aki egyben neje menedzsere is.

Szíj Melinda eddig nem árult el részleteket a betegségéről, csak annyit lehetett tudni, hogy találtak nála valamit. “Már vagy két éve tart a betegsége, számtalan vizsgálaton esett át. Próbáltuk elkerülni a műtétet, hiszen senki nem szeret kés alá feküdni, és a koncerteket sem akartuk kihagyni. Egy ponton azonban azt mondta Melinda orvosa, hogy muszáj megműteni, ráadásul azonnal. Hallgattunk az orvos szavára. Hálásak vagyunk a sorsnak és a doktoroknak” – nyilatkozta Szíj Melinda férje.