Baukó Éva új munkájához új megjelenés dukál

Még februárban arról mesélt, hogy éppen a magánélete miatt gondolkodott el: talán jobb lenne, ha nem lenne annyira szem előtt, és eltűnne a médiából. Ehhez képest ma Baukó Éva műsorvezetőként debütált a Fem3Caféban, Berki Krisztián oldalán.

Az egészen biztos, hogy a kamerák előtt otthonosan mozog, és igyekezett most egy másik oldalát is megmutatni,. Korábban úgy érezte, őt inkább a régi botrányaival azonosítják, és nem kap esélyt sok embertől, hogy megmutassa, milyen is valójában. Baukó Éva az adásban visszafogott ruhában ült, és nem volt megszeppenve Berki mellett.

A hónap elejétől találgatták, hogy a celeb milyen lehetőséget kapott a TV2-nél, miután egy képet posztolt Berkivel, és az Instagram-sztorijában Ördög Nóra is feltűnt.

Egy kis ízelítő, hogyan teljesített Baukó Éva ma reggel: