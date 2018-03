Meghalt Lys Assia

Kilencvennégy éves korában elhunyt Lys Assia, aki megnyerte az első Eurovíziós Dalfesztivált.

Lys Assia 1924-ben született Svájcban, 1956-ban lépett fel az első Eurovíziós Dalfesztiválon, ahol két dalt is elénekelt, németül a Das alte Karussell-t, míg franciául a Refrain című dalt. Ez utóbbi akkora sikert aratott, hogy ezzel meg is nyerte a dalversenyt.

We’re very sad to hear that Lys Assia - the Grande Dame of #Eurovision - has passed away. Our very first winner in 1956 and a huge supporter of the Contest ever since. The whole Eurovision family sends our condolences to Lys’ loved ones. https://t.co/15OE4arVAo @LysAssia pic.twitter.com/mOjoLw4l9G