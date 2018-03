Keveházi Krisztina három gyerek után is balerinaalkatú

17 évet töltött az Operaházban Keveházi Krisztina, aki óvodáskora óta rajong a balettért, de harmadik gyereke születése után már nem akart visszamenni a színpadra dolgozni. Ahogy mondta, ő már eltáncolta azokat a szerepeket, amelyeket nagyon szeretett volna, és nincs hiányérzete. Egy balerina viszont mindig balerina marad, és ez látszik Krisztina életfelfogásán, na meg az alakján is. Az Élet-Forma című műsorban Kulcsár Edinának mesélt arról, mennyi is az ideális testsúlya.

„Egész életemben odafigyeltem rá, már gyerekkoromban is anyukám arra tanított, hogy ne keveset vagy fogyókúrásat, hanem egészségeset együnk. Számomra ezért fontos, hogy minél több nyers vagy csak nagyon picit megpárolt zöldséget és nyers gyümölcsöket együnk.”

Nemcsak Keveházi Krisztina, de a lánya, Gonsalez Jázmin is tudatosan étkezik. A 16 éves kislány ígéretes modell, világmárkák foglalkoztatják, ezért fontos, hogy vékony maradjon. Ezt azonban ő sem állandó diétával éri el, hanem odafigyeléssel, ahogyan azt az édesanyjától tanulta.

#jázibaba❤️ Krisztina Keveházi (@kevehazi_krisztina) által megosztott bejegyzés, Márc 8., 2018, időpont: 7:20 (PST időzóna szerint)

„Balerinakoromban egyáltalán nem táplálkoztam ennyire tudatosan. Amikor az ember nagyon sokat dolgozik meg nagyon sokat edz, akkor mindent ehet. Amikor meg abbahagyja, akkor szembesül vele, hogy amit eddig ettem, azt nem biztos, hogy most is megehetem. Igazából nekem alkati adottság is, hogy így nézek ki, alkatilag ilyen vékonyka vagyok.”

Kamasz lánya mellett két kisfia van Krisztinának, és ahogy megfogalmazta, mellettük nem unatkozik, van hova rohangálnia. A balerina szerint egyszer engedte el magát igazán, 16-17 évesen, visszanézve a képeket, akkor volt a legteltebb.

Krisztina Keveházi (@kevehazi_krisztina) által megosztott bejegyzés, Jan 13., 2018, időpont: 8:15 (PST időzóna szerint)

„Kövér nem voltam, de a mostani vagy a csúcsformámhoz képest jóval több kiló voltam. Akkor nem éreztem, de visszanézve azt mondom, hogy úristen.”

Akkoriban Krisztina már javában balettozott, és Kulcsár Edina rá is kérdezett, hogy mennyire élt önsanyargatóan. Kiderült, hogy ez lényegében abban merült ki egy keményebb időszakban, hogy sok fehér cukor és szénhidrát biztos nem lehetett az étrendben.

„Mindenkinek a saját felelőssége a felnőtt művészeknél, hogy mit esznek, de mindenkinek tartania kell a súlyát. Pláne, mert nálunk ott vannak a partnerek, akik emelgetnek, és nem csak a saját bokámra nehezedő súlyra kell tekintettel lennem.”

Kulcsár Edina alaposan mellélőtt, amikor megtippelte, szerinte mennyi az ideális súlya egy balerinának.

„Én úgy gondolom, hogy az ideális testsúly egy balerinánál 51-52 kiló alatt van.”

Te is azt gondoltad, mint Kulcsár Edina?