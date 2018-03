Milliókba kerülhet Hosszú Katinkának, hogy rendbe hozza a házasságát

Hosszú Katinka és Shane Tusup egyelőre nem válnak, noha Hosszú beadta a válókeresetet. Nemrég azonban eldőlt, hogy folytatják a közös szakmai munkát, és most úgy tűnik, a házasságukat is megpróbálják rendbe hozni. Ez azonban azt is jelenti, hogy Hosszú idén kevesebb versenyt vállal, az év eleji országos bajnokságot is kihagyja.

„Nekem Tokió a nagy cél! Ráadásul imádok úszni, edzeni. Ugyanakkor itt ez az esztendő, Eb-év, van már 13 Európa-bajnoki aranyam, mi legyen a cél: megszerezni a tizennegyediket? Ez azért, valljuk be, nem jelent olyan erős motivációt. Mivel még képlékeny az éves terv, nem tudom megmondani, mikor lesz az idei első versenyem. Nehéz időszak áll mögöttünk a magánéletünk miatt, de megpróbáljuk az adott helyzetből a legtöbbet kihozni” – nyilatkozta Hosszú.

A Blikk számolta ki, mennyi pénztől esik el Hosszú Katinka azzal, hogy számos 2018-as versenyt kihagy. Az évközi kisebb versenyek mellőzésével 10,5 millió forintról, az Európa-bajnokság kihagyásával körülbelül 9 millió forintról mond le – az utóbbi érték kiszámolásához a legutóbbi Eb-n elért eredményét vették alapul.