Czutor Zoli ezért lépett félre

Czutor Zoli már ötgyermekes apuka, emellett pedig dalt és zenét szerez, emellett pedig férj is, 7 éve van együtt a feleségével. Joshi Bharatnak elárulta, hogy a válása után milyen típusú nőkkel jött össze. Azt is megtudtuk, hogy a mostani kapcsolata nem ilyen, legalábbis nem annyira, mint az előzőek. Czutor Zoli arról is beszélt, hogy nem szereti a féltékeny nőket, viszont volt rá példa, hogy adott nekik okot.

„Gyakran vagyok hűséges a feleségemhez” – kezdte a zenész.