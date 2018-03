Szilágyi János elmondta, miért nem alszik egy ágyban feleségével

Legendás műsorvezető, de jó ideje eltűnt a nyilvánosság elől Szilágyi János, aki hamarosan betölti 82. születésnapját. Most a BEST magazinnak mesélt arról, hogy remek formában van, olyannyira nem látszik rajta a kora, hogy az ellenőrök rendszeresen bérletet kérnek tőle, mert nem hiszik el, hogy már régóta ingyen utazhat.

Szilágyi János a lapnak mesélt házasságáról is. Elárulta, hogy még most is rajong 15 évvel fiatalabb feleségéért, Györgyiért, sőt, az évek múltával egyre erősebb a kapcsolat kettejük között. Ennek ellenére nem hajlandó feleségével egy ágyban aludni. És, hogy miért?

„Ennek csak előnyei vannak: az egyik tévére szeret elaludni, a másik inkább olvas, meg aztán nem kell hallgatni a másik szuszogását, horkolását és még folytathatnám a különalvás előnyeit. Ami pedig a szexet illeti… A király is mindig átsétált a királynéhoz, ha testi közeledésre vágyott” – mondta Szilágyi János a BEST-nek.