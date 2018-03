Kulcsár Edina párja videóra vette kisfiuk szívverését

Kulcsár Edina nemrég jelentette be, hogy bár egy hormonális betegség miatt kevés esélye volt a teherbeesésre, mégis babát várnak párjával, Csutival. Azóta kiderült a születendő kisbaba neme is: Kulcsár Edina és párja kisfiút várnak, akinek a Medox Dominik nevet adják majd.

Nem csak a kismama, de a leendő apuka, Csuti, azaz Szabó András is nagy izgalommal várja már a kicsi érkezését. Tegnap az ultrahang vizsgálatra is elkísérte Edinát, sőt, a vizsgálatról még egy videót is megosztott követőivel, melyen születendő kisfia szívhangja hallható.

“Nekünk a legszebb szonáta Kulcsár Edinával, amit valaha komponáltak. Minden nap meghallgatlak, fiam” – írta a videóhoz Csuti, aki szemmel láthatóan alig várja már, hogy a kezébe vehesse kisfiát.