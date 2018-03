Szívtiprók lettek a Roxfort varázslótanoncai

Daniel Radcliffe, Rupert Grint és Emma Watson ma is refektorfényben vannak, így pontosan láthatjuk mennyit változtak, amióta Harry Pottert, Ron Weasleyt és Hermione Grangert alakították a Potter-filmekben. A többi szereplőről azonban keveset hallani, pedig érdemes vetni rájuk egy pillantást.

Alfred Enoch, aki Dean Thomast alakította

Az egykori kis Dean Thomas szép karriert futott be, most éppen egy londoni színpadi előadásra készül, de gyakran forgat is. Feltűnt a Hogyan ússzunk meg egy gyilkosságot című sorozatban is. Nem utolsó sorban pedig rendkívül jó pasi lett belőle.

Devon Murray, aki Seamus Finnigant alakította

Emlékeztek még Seamus Finniganre, akinek csak úgy füstölt a varázspálcája? Mára felnőtt, és szerintünk egyáltalán nem néz ki rosszul. Nektek bejön? A fiú egyébként a Harry Potter széria után most tér vissza vászonra a Damo and Ivor című filmben.

Josh Herdman, aki Monstrót alakította

Draco Malfoy egyik csatlósát, Monstrót alakította a filmekben Josch Herdman, aki kigyúrt, tetovált harcművész lett. Nem semmi a teste, az biztos! Közben pedig számos sorozatban és filmben is játszik, a Robin Hood filmben is ott lesz Jamie Fox mellett.

Josh Herdman (@real_josh_bosh_herdman) által megosztott bejegyzés, Febr 20., 2018, időpont: 11:54 (PST időzóna szerint)

Luke Youngblood, aki Jordant alakította

Emlékeztek még Jordanre, aki a kviddicsmeccseket közvetítette? Ma már ő sem az a kicsi fiú, aki egykor volt… Az utóbbi időben ő is filmsorozatokban kamatoztatja a tehetségét.

Matthew Lewis, aki Neville Longbottomot alakította

A legnagyobb változáson talán a Neville-t alakító Metthew Lewis esett át, aki szerencsétlen kis varázslótanoncból igazi kigyúrt szépfiúvá érett. Az új külsőt a filmes szakma is nagyra értékeli, rengeteg felkérést kap, amióta szívtipró lett.