Ezt művelte a drog és az alkohol a vonzó sorozatsztárokkal

Heather Locklear

A Melrose Place szebb napokat látott sztárját az utóbbi időben nem a színészi alakításai, sokkal inkább botrányai miatt láthattuk az újságok hasábjain. Az 56 éves Heatherről már korábban is pletykálták, pszichés és alkoholproblémái vannak, de eddig nem volt szüksége segítségre. A színésznő másfél héttel ezelőtt részegen esett neki az élettársának kaliforniai otthonukban, fegyverrel fenyegette a férfit, sőt a kiérkező rendőrökkel is erőszakoskodott. Lockleart az eset óta egy magánszanatóriumban kezelik.

#HeatherLocklear's domestic violence charges dropped, faces 4 counts of battery on an officer https://t.co/pzkyf6T5un pic.twitter.com/bA9tFNAYTA — Yahoo Entertainment (@YahooEnt) 2018. március 13.

Rob Lowe

Az elnök emberi sztárja a nyolcvanas évek egyik legnagyobb szívtiprójának számított, alig volt színésznő aki ne fordult volna meg az ágyban. Egyszer ezt sikerült is megörökíteni egy mára kultikusnak számító szexvideó formájában. A kilencvenes évek elejére azonban az ital és a kokain vette át a most 53 éves Rob felett az irányítást, és csak több reheb után sikerült leszoknia a mára már újra józan életet élő színésznek. A rehabos tapasztalatairól egy interjúban is beszélt.

Kristin Davis

Kevesen gondolnák a Szex és New York mindig nett és kissé karót nyelt Charlotte-ját alakító Davisről, hogy bizony ő is megjárta a rehabot. A pletykák szerint a legendás sorozat utolsó évadai alatt már rendszeresen ott lapult a lapos üveg a retiküljében, de a producerek hallgattak a színésznő állapotáról. A széria fináléja után azonban egyre rosszabb lett a helyzet, így Kristinnek is be kellett látni, segítségre van szüksége. Gyógyulása óta jótékonysági nagykövet lett, afrikai gyerekeket látogat, állatmentésben vesz részt és a nők jogaiért is gyakran szót emel.

Charlie Sheen

A hajdan jóképű színész a rossz nyelvek szerint a nyolcvan és kilencvenes években annyi mérget töltött magába, a legendásan környezetszennyező Kína se fogadná be. A sztár önpusztítása nem csak az alkohol és drogproblémáin látszódott, felelőtlen szexuális élete is komoly problémákat okozott neki: 2016-ban jelentette be, HIV-pozitív. Charlie az utóbb 20 évben a hírek szerint úgy járkált ki-be a leghíresebb elvonókra, mint Marika néni a sarki boltba.

Matthew Perry

A Jóbarátok mindig vicces Chandlerjét igazi szomorú bohócnak tartották a kollégái: a viccei mögött emberi drámák és félresikerült párkapcsolatok tömkelege húzódott meg. A sikerszéria forgatásai alatt Perry egyre többször nézett a pohár fenekére, végül a sorozat szereplőinek köszönhetően látta be, ha így folytatja, a karrierjét, sőt az életét is elveszítheti.