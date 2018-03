Ezért nem ment még férjhez Szűcs Judith

Szűcs Judith a Blikknek mesélt arról, hogy bár rettenetesen boldog, idén biztos, hogy nem fog férjhez menni, mert nincs rá ideje.

„Nincs nekem időm férjhez menni! Az esküvőket ugye hétvégenként tartják, nekem pedig már szilveszterig be van táblázva a naptáram fellépésekkel. A tavalyi 45. éves jubileumom annyira jól sikerült, hogy most nem győzök eleget tenni a felkéréseknek. Természetesen mindennél jobban örülök ennek, így nem bosszankodom amiatt, hogy idén nem fér bele a házasságkötés, de talán nem is bánom, ha örökre menyasszony maradok! Teljes így az életem, nem ragaszkodom én már a papírhoz” – mondta Szűcs Judith.