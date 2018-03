Lecserélik Harry Pottert, mostantól Jamie Ballard alakítja a varázslót

Immáron a harmadik Harry Pottert üdvözölhetik hamarosan a West End nézői a Harry Potter és az elátkozott gyermek című színházi produkcióban. Május 23-án új Harry lép a színpadra Jamie Ballard személyében. Az új szereposztást nemrég mutatták be a közönségnek.

Harry Potter And The Cursed Child ( @HPPlayLDN ) has announced its new West End cast! 🧙✨ https://t.co/hArPpPtYmM pic.twitter.com/uGjtSXFmJG

Az első próbanapról még videó is készült. Mindenki izgatottan várja, vajon milyen lesz az új Harry. Egybként nemcsak Harryt, hanem a feleségét, Ginnyt is lecserélték, májustól Susie Trayling alkítja a szerepet, a fiukat, Albust Joe-Idris Roberts játssza majd, míg a kis Malfoy-gyerek, Scorpius bőrébe Jonathan Case bújik majd.

Itthon vajon kikkel mehetne le a műsor?

The Year Three Company of #CursedChild in London has been announced and rehearsals have begun! We take a sneak peek inside the rehearsal room on day 1. https://t.co/JCg6tNx0ei pic.twitter.com/UkMWSB7kmH