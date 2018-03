Hódi Pamelához mentőt kellett hívni

Hódi Pamelát évek óta gyötri egy különös betegség. Általában van néhány évnyi tünetmentes időszak, mire a rohamok újból rátörnek: kis nyilallásokkal kezdődik a szemöldöke és a szeme környékén, majd gyötrő fejfájássá hatalmasodik, olyannyira, hogy szinte a látását is elveszíti. Most is egy ilyen roham tört rá, ez azonban annyira erős volt, hogy a mentőket is ki kellett hívni hozzá – értesült a Blikk.

“Reggel negyed 9-kor kezdett el fájni a fejem. Tudtam, hogy mi ez. Legutóbb Natkó születése után jött elő, általában három hétig tart, aztán újra eltűnik évekre….Ami fix, a fejem bal oldalán jönnek ki a tünetek: elkezd fájni a szemöldököm, aztán a a szemgolyóm. olyan érzés, mintha égő pálcákat dugnának a szemembe. Aztán bedugul az orrlyukam, a tarkómba nyilall a fájdalom és a fél arcom eltorzul. A tüneteim és a tesztek során végül kiderült, egy gyógyíthatatlan betegségben, a cluster-fejfájásban szenvedek” – mondta Hódi Pamela.