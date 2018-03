Visszatér a képernyőre Baracskay Angéla

A Mesterszakács óta Baracskay Angéla szerepelt már a Fitt-térítőben, a Receptdarálóban, és ahogyan a Desszert Angélával részeiben is láttuk, egyszerűen szerelmese a szakmájának. Évek óta mondja, hogy eljön a cukrászat ideje is, és nem tévedett. Az utóbbi években egyre népszerűbbek a cukrászműsorok, és most a VIASAT3 hétfőtől azt is megmutatja, hogy a hazai sütiszerelmesek mire képesek. Az Ide süss! zsűritagjaként Baracskay Angéla is egy új oldaláról mutatkozik be.

“Örömmel mondtam igent a műsorra és erre több okom is volt. Először is van egy küldetéstudatom, hogy a felhalmozott tudást átadjam akár a tv-n keresztül. Ezért tanítottam például iskolában is és szívesen fogadok tanulókat, illetve stázsolókat a konyhán. Másodszor volt egy magánéleti része is. Éltem Izraelben, stázsoltam Dániában és Ausztriában. Majd Londonba kötöttem ki. Visszagondolva több lovat ültem meg egyszerre. Karrier, megtakarítás, és a magánéletem rendbetétele. Karrier szempontból nagyon jó volt, de nem is gondolkodtam hosszú távon, mert éreztem, hogy nekem itthon van a helyem. Kipróbáltam magam, és rengeteg élménnyel tértem haza. Mikor felkértek az Ide süss!-re azonnal igent mondtam. A harmadik ok, hogy a forgatás is egy adrenalin löket, mint a szervízek a konyhán. Szeretem a pörgést.”

Angélának nem új a szereplés, és valahogy mindig sajnálja a kimaradt részeket, hogy nem mindenki láthatja ugyanazt, amiket ő. Az Ide süss! esetében meggyőződése, hogy nyugodtan lehetne akár 3 órás is egy-egy adás, mert annyi minden történt a forgatáson. Az első évadot visszanézve azért úgy érezte, átjön majd a nézőknek, hogy milyen aranyos és szerethető ez a műsor. Az, hogy róla mit mondanak majd, már kevésbé érdekli, bár annak örülne, ha nem a brit Sütimesterből ismert Mary Berryvel hasonlítanák össze.

„Teljesen mások vagyunk, ráadásul helyből nem ugyanaz a közegünk, más a kultúránk. Szeretném, ha az Ide süss!-t különálló műsornak tekintenék majd a nézők. Itt valóban arról van szó, hogy 12 tényleg nagyon lelkes és elkötelezett ember alkot, és remélem, hogy ez másoknak is szerethető műsor lesz. Amúgy nem olvasok kommenteket, mert ha valaki úgy gondolja, hogy én egy vámpír démon vagyok, akkor ezen nem tudok változtatni. Aki meg ismer, az tudja, milyen mosolygós vagyok, még ha a munkában nem is ismerek tréfát.”

A barátok tudják, hogy Angéla általában a maga érdekei elé helyezi a többiekét, 18 órákat dolgozik napi szinten, és hiba van belőve a haja, és tipp-topp a sminkje, ha bent van a konyhán, akkor férfiként viselkedik.

„Örülök, amikor a férfi kollégáim a segítségemre sietnek, ha éppen egy 15 kilós cukrot cipelek., de ez nem elvárás. Nem hiszem, hogy attól leszek nagyon kemény és vagány nő a konyhában, hogy megmutatom, hogy ezt a húsz kilós lisztet is felviszem. A konyhában csak a teljesítmény számít.”

Amikor Baracskay Angéla megtudta, hogy biztosan ő lesz az Ide süss! egyik zsűritagja, akkor rögtön a feladatokon kezdett gondolkodni. Igyekezett úgy összeállítani a feladatokat a szerkesztőkkel, hogy abból a versenyzők és a nézők is tanuljanak, és a korábban elsajátított új fogásokat már a következő feladatokhoz fel tudják majd használni.

“Mindig azt mondtam a fogatáson is, hogy egyrészt pontosan tudom, mi történik veletek, mert a szervízben ugyanaz az adrenalin fut végig, mint rajtuk. Hogy figyeljenek arra, ha szétesnek, álljanak meg és vegyenek egy nagy levegőt, játsszák le fejben mikor milyen lépés következik az adott receptnél, és ne féljenek mértékkel sót használni, mert az kiemeli az ízeket. Az Ide süss! a szeretetről szól, és nagyon jó lett volna segíteni a versenyzőknek, bár ezt ugye nem engedik a szabályok. Igyekeztem azért a határozott tanácsokkal vagy ha épp Dani úgy tette fel a kérdést a válasszal előre lendíteni őket. Pláne, mert néha azt gondoltam, hogy nagyon kevés az idejük, hiszen adott volt egy nap és néha 90 percet kaptak egy kihívásra, amit én 10 év rutinnal is jó, ha 60 perc alatt csinálok meg.”

A forgatáson Angéla összebarátkozott a versenyzőkkel, ma is tartják a kapcsolatot. Igaz, nem éppen a legjobb passzban volt, amikor az Ide süss! felvételei voltak.

“A forgatás nagyon jól jött, tavaly augusztusban lett vége a házasságomnak. Aki ismer, az tudja, hogy alapvetően egy pozitív és nyitott nő vagyok, de ott a forgatásokon volt pillanat mikor Dani vagy András lendített túl a valóságon. Rengeteg szeretet kaptam a versenyzőktől. Az, hogy a magánéletben pár ember az életem részévé vált, már csak hab a tortán. A barátaimnak is hálás vagyok, mert végig fogták a kezem, és nem hagytak cserben.”