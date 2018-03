Szexuális zaklatással vádolják a filmakadémia elnökét

Eddig három szexuális zaklatási vádat nyújtottak be John Bailey ellen a filmakadémiához. A testület vizsgálatot indított, ám azt nem árulták el, hogy kik tettek panaszt az elnök ellen. A 75 éves Bailey eddig nem kommentálta a vele kapcsolatban megjelent híreket.

Bailey egyebek mellett az Átlagemberek, A nagy borzongás és az Idétlen időkig című filmek operatőre volt. 2015-ben az Amerikai Operatőrök Társaságának életműdíjával tüntették ki.

The Academy received three harassment claims against president John Bailey on Wednesday and immediately opened a probe https://t.co/MgLi5plOI0

— Variety (@Variety) 2018. március 16.